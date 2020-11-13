Елена Степаненко слегла с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f07ad988-266a-11eb-8d88-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

COVID-19 не щадит ни богатых, ни знаменитых. Стало известно, что очередной жертвой болезни стала актриса Елена Степаненко.

Пока бывшая жена Евгения Петросяна лечится дома. Но близкие переживают за неё, поскольку женщина входит в группу риска. Об этом рассказал один из ближайших друзей артистки, сообщает «Телепрограмма».

Дай бог, выкарабкается, — цитирует издание друга Степаненко.

Сама Степаненко пока не комментирует своё состояние.

В последнее время знаменитости российского шоу-бизнеса переболели коронавирусом. Причём среди заболевших были и те, кто не находится в группе риска. Например, Кристина Асмус и Сергей Светлаков.

Также ранее сообщалось, что коронавирусом переболел и бывший супруг актрисы. О болезни Петросяна стало известно 27 октября, в этот день артист почувствовал себя плохо. Первых симптомов болезни у юмориста не было, но он всё же сдал тест на коронавирус. После этого юмориста увезли в больницу, но повторный тест показал, что Петросяну ничего не угрожает.

Как писал NEWS.ru, Петросян вылечился от коронавируса и получил отрицательные результаты теста.