Экс-жена Рыжего из «Иванушек» продаёт оставленную детям квартиру

https://static.news.ru/photo/ed135f3e-a6d3-11ea-a6be-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Банкова продаёт квартиру, оставленную певцом их детям. Ивану и Артемию предназначалась трёхкомнатная квартира в «сталинке» в Пресненском районе Москвы.

Объявление о продаже появилось на сайте недвижимости. Бывшая жена артиста продаёт квартиру за 26 млн рублей, сообщает KP.RU. Основное преимущество жилья — высокие потолки, чудесные виды на город, наличие гардеробной.

Гостиная в квартире соединена с кухней. Мебели, обстановке, ремонту чуть более 10 лет, поэтому могут понадобиться «частично новые решения», сказано в объявлении. Владелец недвижимости особо подчёркивает, что рядом с домом, где продаётся квартира, есть набережная, парки, скверы и «вся инфраструктура».

Общая площадь квартиры почти 86 кв.м., из них жилых — 53 кв.м. При расставании Банковой со звёздным супругом жильё оценивалось не менее, чем в 40 млн рублей. Сейчас Банкова продаёт квартиру наследников даже с торгом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал высказывания продюсера Игоря Матвиенко, что он «медленно себя убивает». Журналисты решили выяснить у артиста, действительно ли он злоупотребляет алкоголем.