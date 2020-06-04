Экс-жена Рыжего из «Иванушек» продаёт оставленную детям квартиру

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Банкова продаёт квартиру, оставленную певцом их детям. Ивану и Артемию предназначалась трёхкомнатная квартира в «сталинке» в Пресненском районе Москвы.
Объявление о продаже появилось на сайте недвижимости. Бывшая жена артиста продаёт квартиру за 26 млн рублей,
Гостиная в квартире соединена с кухней. Мебели, обстановке, ремонту чуть более 10 лет, поэтому могут понадобиться «частично новые решения», сказано в объявлении. Владелец недвижимости особо подчёркивает, что рядом с домом, где продаётся квартира, есть набережная, парки, скверы и «вся инфраструктура».
Общая площадь квартиры почти 86 кв.м., из них жилых — 53 кв.м. При расставании Банковой со звёздным супругом жильё оценивалось не менее, чем в 40 млн рублей. Сейчас Банкова продаёт квартиру наследников даже с торгом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал высказывания продюсера Игоря Матвиенко, что он «медленно себя убивает». Журналисты решили выяснить у артиста, действительно ли он злоупотребляет алкоголем.
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