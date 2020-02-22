https://static.news.ru/photo/513cbd10-5603-11ea-8587-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagram.com

Долгожданный наследник российского и украинского рэпера Джигана малыш Давид появился на свет всего несколько дней назад, но уже успел многое увидеть. Счастливый отец и вся семья, которые сейчас живут в Майами, судя по публикациям в Instagram, не расстаются с мальчиком ни на минуту и уже даже познакомили младенца с Атлантическим океаном.

У Дениса Устименко-Вайнштейна, так на самом деле зовут артиста, есть ещё и три дочки. В компании одной из них и было сделано трогательное фото на берегу океана, которое Джиган опубликовал в соцсети. Камера запечатлела трогательный момент, когда заботливый папа держит на руках новорождённого сына, а сестра Давида улыбается и нежно дотрагивается до малыша.

Доброе утро, мир! — подписал снимок Джиган.

Дочери Джигана обожают своего братика и, несмотря на то что он ещё совсем маленький, по очереди нянчат Давида и уже стараются участвовать в его воспитании.

Как писал NEWS.ru, жена рэпера Оксана Самойлова подарила известному супругу сына 18 февраля. Мальчик родился в частной клинике Майами.