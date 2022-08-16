«Джедай слился»: Птаха заявил о переносе боя с рэпером Obe 1 Kanobe Рэпер Птаха завил, что «джедай» Obe 1 Kanobe «слился» за день до боя

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Давид Нуриев / Птаха

Российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) заявил NEWS.ru, что его поединок по правилам бокса под эгидой промоушена «Наше дело» с исполнителем Obe 1 Kanobe отменен за день до шоу — первоначально соревнования собирались провести 17 августа. По словам музыканта, «джедай слился», сославшись на травму плеча. Птаха напомнил, что еще до начала организации шоу предупреждал, что оппонент найдет причину, чтобы «не выходить в клетку». Конфликт между музыкантами продолжается много лет, а на пресс-конференции перед боем между ними произошла потасовка, отметили представители Птахи.

После громких обвинений и угроз в сторону Птахи буквально за день до боя Obe 1 Kanobe отказывается от боя, ссылаясь на старую травму плеча. Давид Нуриев с самого начала организации данного боя трижды говорил, что его оппонент придумает причину в самый последний момент отказаться от боя и не выходить в клетку, — заявили в команде Нуриева.

По предварительным данным, в «Нашем деле» пытаются перенести бой на октябрь 2022 года.

Ранее Нуриев прокомментировал появление в Сети трейлеров фильма с названием «Брат-3», в котором он играет одну из ролей. Он заявил, что трейлеры представляют собой провокацию, которая привлекает внимание, а сам он не хотел бы, чтобы его рассматривали как альтернативу Сергею Бодрову-младшему, сыгравшему главную роль в двух первых фильмах.

Птаха выразил уверенность в том, что фильм будет интересен для зрителя, а обсуждать картину, которая находится на стадии съемок, «тупо и безнравственно». Он также призвал не ориентироваться на дилогию Алексея Балабанова, подчеркнув, что сценарий новой картины очень хорош, а ее режиссер не намерен подменять ни режиссера, ни ведущего актера фильмов Балабанова и испытывает огромное уважение к их работам. То же самое можно сказать и об участниках съемочной группы.