«Драные лохмотья»: Гоген Солнцев осудил стиль россиянок старше 45 лет

https://static.news.ru/photo/e4c10f12-c9e0-11eb-9405-96000091f725_660.jpg Гоген Солнцев Фото: instagram.com/solntcev

Российский шоумен Гоген Солнцев осудил на своей странице в Instagram стиль россиянок старше 45 лет. По его словам, «огромное количество» женщин ходит в «драных лохмотьях».

На улицах вижу огромное количество безвкусно одетых женщин после 45, задумался, почему у них с годами проходит желание модно одеваться? Неужели не хотят нравиться парням? Ведь в молодом возрасте у большинства был вкус на моду и стильный внешний вид, — написал артист.

Не все подписчики оценили пост Гогена. Некоторые посоветовали ему обратить внимание на собственный гардероб и назвали Солнцева «модной девушкой». Часть юзеров пожаловались на маленькую зарплату как причину невозможности часто покупать одежду.

Накануне Солнцев в интервью «Собеседнику» признался, что стал жертвой домогательств со стороны продюсера. По словам артиста, эта влиятельная женщина, которая впоследствии хотела устроить с ним «жаришку», обещала сделать его звездой и обеспечить попадание на первые строки хит-парадов.