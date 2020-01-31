https://static.news.ru/photo/f40f3c22-43b9-11ea-a50f-fa163e074e61_660.jpg Валентин Юдашкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь модельера Валентина Юдашкина Марина срочно вернулась из Китая в Москву из-за вспышки коронавируса. В КНР Марина уехала с семьёй в прошлом году, там ей был предложен хороший контракт.

Однако, эпидемия разрушила все планы дочери кутюрье, поэтому она привезла к знаменитому дедушке 4-летнего Анатолия и годовалого Аркадия. Сцена возвращения и встречи с близкими была снята на камеру. На кадрах дочь Юдашкина обнимается с мамой, затем свою порцию поцелуев от бабушки получают внуки.

На следующих кадрах внуки Юдашкина гуляют на улице и радуются снегу.

Поклонники модельера сразу отметили схожесть внуков со знаменитым дедушкой и порадовались возвращению Марины с сыновьями.

Как хорошо, что вернулись домой. А то этот вирус в Китае, — пишут пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что человек должен принять лекарство в течение 48 часов после контакта с заражённым коронавирусом, заявили представители Минздрава РФ. Своевременная профилактика поможет снизить выраженность симптомов в случае заболевания.