«Добрая Алла»: «Царьград» узнал о кампании в поддержку Пугачёвой «Царьград» сообщил о пиар-компании в поддержку Пугачёвой для реабилитации артистки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева

Издание «Царьград» сообщило о старте пиар-кампании в поддержку Пугачёвой, которую условно назвало «Добрая Алла». Пиарщики решили реабилитировать певицу за месяц до её обещанного возвращения домой.

В качестве примера телеканал приводит рассказ директора артистки Елены Чупраковой, которая сообщила, что певица всю свою пенсию отдаёт поклоннице с инвалидностью. На сегодня размер пенсии Пугачёвой составляет 50 тыс. рублей, такая сумма объясняется доплатой за звание народной артистки России.

Сейчас артистка вместе с детьми находится в Латвии. Она говорила, что собирается вернуться домой к 1 сентября, потому что её дочери и сыну надо в школу. Супруг певицы Максим Галкин тем временем гастролирует по Европе и собирается с концертами в США. Именно его клеветнические высказывания в адрес России, полагает издание, стали поводом для разворачивания кампании в поддержку Пугачёвой.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин разочаровал зрителей на концерте в турецкой Анталье пошлыми шутками и повторяющимися репризами. После выступления юмориста в Сети появилось много негативных отзывов.