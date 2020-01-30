https://static.news.ru/photo/5a79ff82-4307-11ea-9a50-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти. Песня называется «Не отпускай меня», она была записана в конце 2018 года.

Примечательно, что 31 января — это день рождения самой Юлии, сейчас ей могло бы исполниться 39 лет. К этому дню готовились две её песни — композицию «Останься» директор Началовой Анна Исаева анонсировала ещё прошлой весной.

Первая ласточка в нашей большой подготовке ко дню рождения певицы, подруги, и светлого нашего человечка Юлии Началовой. Релиз этой песни — дуэта с изумительным человеком, певцом и другом Дмитрием Маликовым состоится 31 января, прямо в день рождения Юлии, так совпало, — написала директор Началовой в своём микроблоге.

Свою партию Началова успела записать на диктофон в телефоне, с этим материалом позже работал Дмитрий Маликов. Строчки «Ты расправь свои крылья и на мой голос лети! Не отпускай» приобрели сейчас совсем иной смысл, считает Исаева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что художник Никас Сафронов получил заказ на создание иконы с ликом певицы Юлии Началовой, которая умерла в 2019 году. По его словам, необычную работу его попросил выполнить бизнесмен и почитатель таланта исполнительницы.