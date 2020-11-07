16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Диму Билана «перепутали» с Джонни Деппом

10:58, 07 ноября 2020

Певец Дима Билан, который активно завоёвывает молодёжную аудиторию, поделился миниатюрой о том, как его перепутали с популярным актёром Джонни Деппом.

В съёмках видео приняли участие героини нового сезона шоу «Пацанки».

И такое на моей практике тоже было, — написал артист.

Многие подписчики отметили, что певец действительно поход на голливудскую звезду.

Дима очень похож на Джонни Деппа, внимательно посмотрите на последний кадр в этом видео — очень характерная актерская мимика и шатающаяся походка, — написала одна из поклонниц.

Подписчики также оценили «крутую» актёрскую игру Билана.

Ранее NEWS.ru писал, что Яна Рудковская, супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко, выложила в интернет фотографии своего новорождённого сына Арсения и призвала поклонников угадать, на кого он похож. Один из подписчиков предположил, что на Билана.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео