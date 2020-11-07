Диму Билана «перепутали» с Джонни Деппом

Резиденты Comedy Club нашли для шоумена Гарика Харламова новую жену. Они представили пародию на передачу «Давай поженимся», представив идеальную, как было заявлено, спутницу жизни своего разведённого товарища.

В студии программы «Давай поженимся снова» ведущая «Лариса Гузеева», отношения Харламова с которой известны длительным взаимным троллингом, представила будущую вторую половину комика. Её оказалась огромная, в человеческий рост «правая рука»...