Диму Билана «перепутали» с Джонни Деппом

Певец Дима Билан, который активно завоёвывает молодёжную аудиторию, поделился миниатюрой о том, как его перепутали с популярным актёром Джонни Деппом.
В съёмках видео приняли участие героини нового сезона шоу «Пацанки».
И такое на моей практике тоже было, — написал артист.
Многие подписчики отметили, что певец действительно поход на голливудскую звезду.
Дима очень похож на Джонни Деппа, внимательно посмотрите на последний кадр в этом видео — очень характерная актерская мимика и шатающаяся походка, — написала одна из поклонниц.
Подписчики также оценили «крутую» актёрскую игру Билана.
Ранее NEWS.ru писал, что Яна Рудковская, супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко, выложила в интернет фотографии своего новорождённого сына Арсения и призвала поклонников угадать, на кого он похож. Один из подписчиков предположил, что на Билана.