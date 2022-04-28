«Вы что, смеётесь?»: Дибров о своём «назначении» ведущим «Сегодня вечером» Дибров опроверг слухи о своём назначении на проект «Сегодня вечером»

Дмитрий Дибров / Фото Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Дмитрий Дибров заявил в беседе с NEWS.ru, что ничего не знает о том, что его кандидатура рассматривается в качестве ведущего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Ранее телепроект покинул Максим Галкин, который вёл его на протяжении пяти лет.

Да вы что, смеётесь? Вы первый, кто мне говорит об этом, я об этом ничего не знаю совершенно, — ответил шоумен.

Он также порекомендовал меньше доверять слухам и «не собирать всякую ерунду».

В ответ на утверждение журналиста о том, что данную информацию мог распространить Первый канал, ведущий заявил, что это странная ситуация.

А почему они это присылают вам, а не мне? Это очень странно, не правда ли? Мне они ничего не говорят, я, к сожалению, ничего об этом сказать не могу, впервые об этом слышу, — удивился Дибров.

Ранее стало известно, что Галкин покинул телепроект «Сегодня вечером». Пока неясно, кто станет новым ведущим вместо пародиста.

Передача с участием шоумена была приостановлена на несколько месяцев. Лишь недавно выпуски «Сегодня вечером» продолжили снимать. При этом Галкин в съёмках в Останкино участия не принимал.