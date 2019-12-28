Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На популярный проект, но не в качестве наставницы, а как приглашённая звезда, вернулась певица Пелагея. Недавно расставшаяся с мужем, хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным, звезда рассказала, что очень скучала по «Голосу».

После выступления в полуфинале шоу, где Пелагея исполнила свою коронную песню «Конь», певица дала небольшое интервью, пишет«Телепрограмма». По проекту я очень скучала. Сначала говорила, что сюда не ногой, а потом...