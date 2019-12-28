Дана Борисова недавно поругалась с дочерью, которая обвинила её в употреблении наркотиков. Телеведущая считает, что в этом конфликте во многом виноват её бывший муж Максим Аксёнов и его родственники, которые настраивают ребёнка против матери, по-прежнему считая её наркоманкой.
Он для меня чужой человек, с которым я занималась сексом два раза. Видимо, его злит, что у меня всё хорошо, я чаще появляюсь на телевидении, мои гонорары растут, я уже два с половиной года живу в чистоте, — рассказала «Собеседнику» Борисова.
Как писал NEWS.ru, Дана Борисова, как и обещала, выложила в Сеть результаты анализов на наличие в организме наркотических и психотропных веществ. По её словам, она сдавала венозную кровь. Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале. Кроме того, Борисова обратилась к своей дочери — Полине. Журналистка поблагодарила ребёнка «за всю грязь», которую женщина получает от чада взамен на «понимание и любовь».