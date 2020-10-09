Дана Борисова рассказала о конфликте с Волочковой

https://static.news.ru/photo/41d97220-0a24-11eb-b878-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала о конфликте с Анастасией Волочковой и связанных с ним судебных разбирательствах.

Как сообщила Борисова, у неё было четыре судебных заседания. Балерина подала на неё в суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации после того, как телеведущая назвала артистку алкоголичкой. Волочкова хотела посадить Борисову за клевету. По её словам, она не понимает, как настоящая наркоманка может учить её жизни.

Однако в результате Волочкова сама отозвала свои претензии.

Как раз мы говорим о том, что представители шоу-бизнеса пропагандируют нетрезвый образ, Анастасия как раз таки это делает. Подтверждение тому — последние видео, которые появились в Интернете, — заявила Борисова на пресс-конференции на тему «Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе».

По мнению Борисовой, Волочкова до последнего отрицала свою болезнь. Однако после видео, где она зажигает с Джигурдой, «где пошлость на пошлости», она, видимо, поняла, что отрицать бессмысленно.

То, что я назвала так Анастасию, — это моё оценочное суждение, на которое я имею полное право по закону. Поэтому я была совершенно уверена в собственной правоте, — заявила Борисова.

Телеведущая также добавила, что она больше не видит смысла спасать неблагодарную балерину дальше, «тем более что она так агрессивно на это реагирует», пишет «ПолитЭксперт».

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Анастасия Волочкова выложила снимки и видео с вечеринки в социальной сети Instagram. На них звезда российского балета стоит в обнимку с Никитой Джигурдой, а тот обнимает её. Знаменитости выглядят нетрезвыми и заигрывают друг с другом. При этом на Волочковой надета майка с провокационной надписью «Никто не уйдёт отсюда девственницей».