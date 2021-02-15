Цискаридзе раскритиковал Лазарева в «Танцах со звёздами»

https://static.news.ru/photo/84b0b336-6fb1-11eb-a6f0-96000091f725_660.jpg Фото: lazarevsergey/instagram.com

Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе раскритиковал выступление певца Сергея Лазарева в рамках проекта «Танцы со звёздами». Артист балета остался недоволен танцем знаменитости.

Судья проекта признался, что предъявляет к Лазареву завышенные требования, нежели к остальным участникам. Всё дело в том, что Цискаридзе считает исполнителя «невероятно одарённым человеком».

Я тебя привожу в пример огромному количеству моих учеников и объясняю, что несмотря на то, что юноша поет «в перьях», он имеет удивительно хорошее музыкальное образование, идеальное театральное образование и так далее, — сказал звезда российского балета.

Он добавил, что регулярно требует от певца в десять раз больше отдачи, нежели от остальных танцоров. Именно поэтому он и не поставил высокие оценки паре Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой, которая показала экспериментальный танец: смесь джаза и рок-н-ролла, передаёт НСН.

Напомним, очередной сезон шоу «Танцы со звёздами» стартовал 17 января на телеканале «Россия 1». Николай Цискаридзе является бессменным членом жюри проекта. В одном из выпусков он признался, что является дальним родственником участника программы, бывшего возлюбленного Ольги Бузовой, блогера Давида Манукяна.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Максим Аверин рассказал о том, что отказался от участия в съёмках программы «Танцы со звёздами». Причиной этого стал страх перед членом жюри, артистом балета Николаем Цискаридзе.

Аверин рассказал, что в жизни он совсем не такой бесстрашный, как его герои на экране. Так, от «Танцев со звёздами» он отказался из-за строгих судей. В частности — из-за Цискаридзе.