«Рад, что детали не всплыли»: Цискаридзе — о реальном состоянии Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/ace4ca9e-96e5-11eb-b49e-96000091f725_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк чудовищной трагедией. Он также похвалил близких артистки, которые сумели сохранить в тайне от публики подробности её самочувствия.

Я настолько рад, что какие-то детали не всплыли. Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться. Надо отдать должное Петру Чернышёву и родителям, и даже санитарам! Всем спасибо, что они не поступили так же, как и со многими, скажем так, не последними людьми в мире — ничего не всплыло, — сказал он в эфире шоу НТВ «Новые русские сенсации».

По словам артиста, персонал клиники, где лечилась Заворотнюк, не стал делать никаких фотографий и не обнародовал личные данные актрисы.

Цискаридзе отметил, что ему, как близкому другу семьи, известно всё, что происходит с Заворотнюк, но делиться информацией он также не намерен. Он считает, что прессе лучше оставить родных звезды в покое до тех пор, пока они сами не будут готовы дать какие-либо комментарии. При этом такое время может так никогда и не наступить, предположил народный артист.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет. По словам близких актрисы, это был очень важный для всех них день. В адрес юбилярши пришло большое количество поздравлений, пожеланий и цветов. Особую благодарность родные выразили лечащим врачам актрисы, совершившим «рукотворные чудеса» и подарившим Анастасии «вторую жизнь».

Ранее, как писал NEWS.ru, профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, принимавший участие в лечении онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыл подробности её состояния. По словам специалиста, оно оставляет желать лучшего и вряд ли артистка сможет вернуться к прежней работе. Специалист добавил, что лично не видел Заворотнюк в больнице, однако утверждает, что та «не ходит сама». По его словам, звезде «Моей прекрасной няни» теперь требуется постоянная поддержка и уход, так как вряд ли она в состоянии полноценно себя обслуживать.