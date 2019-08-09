Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
В настоящее время бывший муж певицы со своей новой подругой отдыхает на Балеарских островах в Средиземном море. Сообщается, что девушку на фото зовут Самия Ахметова. До этого момента в Instagram он выкладывал лишь кадры рабочего процесса и семьи. Последний снимок, на котором запечатлена Ани Лорак, датируется 23 ноября 2018 годом.
Как ранее писал News.ru, брак певицы Ани Лорак и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу официально был расторгнут 31 января этого года. Распаду семьи способствовали фотографии в СМИ, где мужчина был в компании молодой девушки в одном из киевских баров.
Супруги познакомились на курорте в Турции в 2005 году. Спустя четыре года пара сыграла свадьбу, а в 2011-м у них родилась дочь София.