https://static.news.ru/photo/6b95b0e4-ba46-11e9-a18f-fa163e074e61_660.jpg Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.

В настоящее время бывший муж певицы со своей новой подругой отдыхает на Балеарских островах в Средиземном море. Сообщается, что девушку на фото зовут Самия Ахметова. До этого момента в Instagram он выкладывал лишь кадры рабочего процесса и семьи. Последний снимок, на котором запечатлена Ани Лорак, датируется 23 ноября 2018 годом.

Как ранее писал News.ru, брак певицы Ани Лорак и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу официально был расторгнут 31 января этого года. Распаду семьи способствовали фотографии в СМИ, где мужчина был в компании молодой девушки в одном из киевских баров.

Супруги познакомились на курорте в Турции в 2005 году. Спустя четыре года пара сыграла свадьбу, а в 2011-м у них родилась дочь София.