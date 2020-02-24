https://static.news.ru/photo/d3ce59e4-5678-11ea-a275-fa163e074e61_660.jpg Алёна Шишкова Фото: Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова впервые за долгое время вышла на подиум в Милане. Однако поклонники модели раскритиковали её ходьбу и причёску во время модного шоу.

Хейтеры утверждают, что модель выглядела испуганной, когда шла по подиуму. Ноги её дрожали, из-за чего походка выглядела смешной и нелепой.

Это была обувь для подиума, у которой каблуки немного «ездили», я «держала» их стопами при ходьбе. И знаю, что очень круто прошла. А насчёт волос? Я отращиваю свои волосы после многолетних издевательств окрашиваниями, наращиванием. И пока вы будете меня критиковать, моя причёска будет отрастать, — написала звезда в Instagram.

Как писал NEWS.ru, ранее Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги. По её словам, она не согласна с методами воспитания детей со стороны родственников, однако иметь разное мнение по данному вопросу — нормально.