Буйнов рассказал, как Крутой спас от смерти его жену
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:00, 30 июля 2021
Александр Буйнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Музыкант Александр Буйнов признался, что композитор Игорь Крутой однажды спас его жену Алёну. Об этом певец рассказал в Instagram.
Когда мы с Алёнкой, «надев Короны» лежали в госпитале, срочно понадобилось редкое лекарство. <...> Алёнка была на грани, «Цитокиновый шторм»! Крутой поднял своих помощников и...успели, — рассказал Буйнов.
Воспоминаниями и словами благодарности музыкант решил поделиться в честь 67-летия друга. Свой день рождения композитор отметил в Турции: Крутого пришли поздравить такие звёзды российского шоу-бизнеса, как Алсу, Лев Лещенко, Наташа Королёва и Николай Басков, который выступал ведущим на мероприятии.
Ранее сообщалось об экстренной госпитализации актёра Владимира Стеклова с поражением 50% лёгких, вызванным коронавирусной инфекцией.