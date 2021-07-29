Буйнов рассказал, как Крутой спас от смерти его жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-солистка группы «ВИА Гра», Анна Седокова была вынуждена спуститься в московское метро впервые за 12 лет. О своих впечатлениях она рассказала в Instagram.

На метро в центр я ездила всё детство заниматься в народном ансамбле. И потом в университет, в центр. И вот сейчас, зайдя с чемоданом в метро, я прочувствовала всю эту...