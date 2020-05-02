Брюс Уиллис и Деми Мур устроили танцы на карантине

Разведённые звёзды Голливуда и родители троих дочерей Брюс Уиллис и Деми Мур решили воссоединиться на время самоизоляции и провести время под одной крышей. Радостью от того, что родители рядом, поделилась дочь актёров Румер Уиллис. Она опубликовала пост с видео, на котором её родители зажигательно танцуют.
Бывшая пара выбрала для съёмки одинаковые комбинезоны. Брюс и Деми старались повторять движения друг за другом и смеялась, потом к родителям решила присоединиться и их младшая дочь Таллула.
Видите, где мы находимся, — написала Румер в Instagram.
Ранее Брюс Уиллис побрил голову младшей дочери, находясь дома со своей семьёй в изоляции из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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