Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили танцы на карантине

18:20, 02 мая 2020
Брюс Уиллис Брюс Уиллис Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разведённые звёзды Голливуда и родители троих дочерей Брюс Уиллис и Деми Мур решили воссоединиться на время самоизоляции и провести время под одной крышей. Радостью от того, что родители рядом, поделилась дочь актёров Румер Уиллис. Она опубликовала пост с видео, на котором её родители зажигательно танцуют.

Бывшая пара выбрала для съёмки одинаковые комбинезоны. Брюс и Деми старались повторять движения друг за другом и смеялась, потом к родителям решила присоединиться и их младшая дочь Таллула.

Видите, где мы находимся, — написала Румер в Instagram.

Ранее Брюс Уиллис побрил голову младшей дочери, находясь дома со своей семьёй в изоляции из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru. 

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