Кино

Брюс Уиллис в изоляции побрил голову младшей дочери

14:43, 09 апреля 2020
Талула Уиллис Талула Уиллис Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американский актёр Брюс Уиллис побрил голову младшей дочери, находясь дома со своей семьёй в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Дочь Уиллиса и актрисы Деми Мур Талула опубликовала в Instagram видео, на котором отец меняет её имидж при помощи электробритвы.

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Позже Румер Уиллис, старшая сестра Талулы, провела фотосессию с изменившей образ девушкой.

Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш призналась, что ей нравится сидеть дома в изоляции из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что скучает по своим друзьям и ждёт, когда сможет увидеть их снова, но ей нравится быть одной.

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