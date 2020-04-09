Брюс Уиллис в изоляции побрил голову младшей дочери

https://static.news.ru/photo/bae901fa-7a58-11ea-b2bb-fa163e074e61_660.jpg Талула Уиллис Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американский актёр Брюс Уиллис побрил голову младшей дочери, находясь дома со своей семьёй в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Дочь Уиллиса и актрисы Деми Мур Талула опубликовала в Instagram видео, на котором отец меняет её имидж при помощи электробритвы.

Позже Румер Уиллис, старшая сестра Талулы, провела фотосессию с изменившей образ девушкой.

Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш призналась, что ей нравится сидеть дома в изоляции из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что скучает по своим друзьям и ждёт, когда сможет увидеть их снова, но ей нравится быть одной.