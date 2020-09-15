Богомолов поделился видео с празднования первой годовщины с Собчак

https://static.news.ru/photo/7e465e50-f7d5-11ea-a191-fa163e074e61_660.jpg Фото: konbog75/instagram.com

Режиссёр Константин Богомолов поделился с подписчиками видео с празднования первой годовщины брака с телеведущей Ксенией Собчак. Звёзды поженились 13 сентября 2019 года.

На выложенной режиссёром записи пара в полной темноте задувает единственную свечу на праздничном торте, а после целуется. Торт при этом небольшой и скромный, украшен только свежими ягодами малины.

Наш день рождения, — подписал видео Богомолов.

Некоторые поклонники признались, что ожидали от яркой пары эпатажных выходок в день годовщины, а не скромного праздника, но от души поздравили семью и пожелали обзавестись общим ребёнком.

Сейчас Ксения Собчак с сыном Платоном, который родился в браке ведущей с актёром Максимом Виторганом, находится в Сочи на кинофестивале «Кинотавр». Она поделилась записью с отдыха: пока ребёнок резвится в бассейне, Собчак загорает в шезлонге и пьёт коктейли.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Ксения Собчак в день первой годовщины свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым обратилась к супругу с трогательным посланием в социальной сети.