Бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз станцевала откровенный танец на премьере сериала «Содержанки-2». За перформансом на сцене наблюдал сам режиссёр и его нынешняя супруга Ксения Собчак.
Как
Танец в соцсетях посчитали довольно развратным. Пользователям он напомнил выступление Собчак на собственной свадьбе, которое наделало много шуму в прессе.
Что Собчак, что Мороз. Два сапога пара, — заметили пользователи.
Ранее, как писал NEWS.ru, Дарья Мороз рассказала, как идут съёмки второго сезона сериала «Содержанки». По словам актрисы, работа в сериале «сняла с неё последние комплексы». Сниматься обнажённой она стала считать нормой ещё в первом сезоне.
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