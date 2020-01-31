https://static.news.ru/photo/029072b4-442f-11ea-be2b-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз станцевала откровенный танец на премьере сериала «Содержанки-2». За перформансом на сцене наблюдал сам режиссёр и его нынешняя супруга Ксения Собчак.

Как пишет KP.RU, актриса выбрала для выступления чёрное мини-платье с запахом. Образ она дополнила туфлями на высоком каблуке. На сцене заиграла композиция Сабины Ахмедовой «Моя душа рваная». Дарья чувственно двигалась в такт музыке. В какой-то момент она скинула туфли и бросила их в сторону.

Танец в соцсетях посчитали довольно развратным. Пользователям он напомнил выступление Собчак на собственной свадьбе, которое наделало много шуму в прессе.

Что Собчак, что Мороз. Два сапога пара, — заметили пользователи.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дарья Мороз рассказала, как идут съёмки второго сезона сериала «Содержанки». По словам актрисы, работа в сериале «сняла с неё последние комплексы». Сниматься обнажённой она стала считать нормой ещё в первом сезоне.