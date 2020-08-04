Безрукова вышла в свет в алом платье-халате и с «розеткой» на голове

https://static.news.ru/photo/de50bd80-d661-11ea-ae8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: irina_bezrukova_official/instagram.com

Москва начала оживать после ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, и открыла первые кинопоказы. Актриса и телеведущая Ирина Безрукова посетила сразу две премьеры подряд и поразила публику стильным нарядом, который сочетал в себе все модные тренды.

На красной ковровой дорожке на премьере французской мелодрамы «Русалка в Париже» Ирина появилась в актуальном платье-халате с капюшоном. На снимке, который она опубликовала в Instagram видно, как под ним спряталась стильная причёска-«розетка», которой отдали предпочтение многие голливудские и российские звёзды.

При этом, как рассказала Безрукова, она посетила сразу две премьеры подряд. Второй картиной, которую посмотрела Ирина стала российская комедия «Хэппи-энд».

Я очень рада тому, что в Москву возвращается привычный ритм жизни. В городе открыли кинотеатры! Уже не припомню, когда была последний раз в кино. А в эти выходные удалось побывать сразу на двух сеансах подряд: на русской комедии «Хэппи-энд» и на французской мелодраме «Русалка в Париже», — порадовалась актриса.

Безрукова также с восторгом отметила, что с удовольствием пообщалась с коллегами, многих из которых не видела долгое время. Подписчики при этом с восторгом отметили, что 55-летняя Ирина прекрасно выглядит, хотя ранее её раскритиковали за фотошоп.

Дело в том, что в июле актриса опубликовала в соцсетях фото, изрядно подправленное фоторедактором. Бывшая жена Сергея Безрукова позирует в приспущенном с плеч банном халате на фоне дровницы. Однако лицо её отредактировано так, что сделало Ирину, по мнению фолловеров, совершенно неузнаваемой.

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