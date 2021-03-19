Банан рассказал, о чём не спел и за что его могли наказать на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/2f14190e-891a-11eb-b097-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Российский актёр Юрий Стоянов, участвовавший в шоу «Маска» на НТВ рассказал ведущему передачи, что репертуар артистам готовят заранее. В запасе у них есть примерно по шесть песен.

Композиция, которую он должен был исполнить следующей, должна была намекнуть члену жюри Филиппу Киркорову о «кое-чём общем».

Я болгарин по национальности и хотел спеть песню «Мне мама тихо говорила» (ранее её пел и сам Киркоров — прим. ред.). Когда пою её, вспоминаю детство, всплывает вся моя болгарская диаспора. Я очень хотел её спеть, — признался Стоянов.

Он также рассказал, что продюсеры шоу могли его наказать за грубое нарушение правил. На одной из передач он снял перчатки и сыграл на гитаре по-настоящему. Руки очень сильно выдают человека, подчеркнул актёр и добавил, что жюри могли его узнать.

Ранее NEWS.ru писал, что Стоянов признался, что согласился на такой отчаянный проект из озорства. Однако тяжёлая маска была для него серьёзным испытанием. «Ещё немного, и меня похоронили бы в костюме Банана», говорил он.