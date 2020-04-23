Бабкина объяснила, почему «прячет» молодого мужа

Певица Надежда Бабкина незадолго до своей госпитализации рассказала об особенностях характера своего супруга, музыканта Евгения Гора, который младше жены на 30 лет.
Бабкина
Певица заявила, что Гор — «человек скромный» и не любящий публичности. Так, за 10 лет, в течение которых Бабкина появлялась на программе «Модный приговор», ей только один раз удалось уговорить мужа прийти на эфир.
Бабкина также подчеркнула, что Гор не нуждается в её доходах и вполне способен обеспечивать семью.
Зарабатывает приличные деньги. Во-первых, он организовывает вечеринки, корпоративы, у него своя группа. Во-вторых, у него маленький свечной заводик, который свечи производит. А люди думают, что Женя — альфонс и просто прикрывается моим именем, — посетовала певица.
Надежда Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. У певицы выявили коронавирусную инфекцию, ей потребовалась госпитализация. Тяжёлое состояние Бабкиной вынудило медиков подключить её к аппарату ИВЛ. 18 апреля, как передавал NEWS.ru, Евгений Гор сообщил об улучшении состоянии певицы.
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