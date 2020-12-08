Азиза призналась в тайном романе с Абдуловым

https://static.news.ru/photo/10d309ca-39ef-11eb-988a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Певица Азиза призналась, что когда-то у неё был тайный роман с актёром Александром Абдуловым. Об этом она рассказала в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ.

По словам исполнительницы, они познакомились в одном из ресторанов Москвы и актёру сразу понравилась «восточная красавица». Он начал ухаживать за певицей и она ответила ему взаимностью.

Как рассказала Азиза, вместе они проводили бурные ночи в отеле с видом на Кремль, на завтрак Абдулов приносил бутылку шампанского, а на ужин водил исполнительницу в ресторан.

Он, знаете, так меня назвал странно — Хлопчонок, от слова «хлопок». У нас же в Узбекистане хлопок выращивается. Он всё говорил «Азизёнок-хлопчонок», — поделилась певица.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Азиза выбрала провокационный образ для записи телешоу «Ты суперстар». Артистка облачилась в очень короткое чёрное платье и намекнула, что белья под ним не было.