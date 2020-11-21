Певица Азиза пришла на запись шоу «Ты супер стар» без нижнего белья

https://static.news.ru/photo/b5352c02-2be2-11eb-b15f-fa163e074e61_660.jpg Азиза Фото: azizamuhamedova/instagram.com

Певица Азиза выбрала провокационный образ для записи телешоу «Ты супер стар».

Артистка облачилась в ультракороткое чёрное платье и намекнула, что белья под ним не было. Наряд почти ничего не скрывал, а лишь подчеркивал формы 56-летней звезды.

Появился неожиданный имидж. Да или нет? За или против? Будет 1000 лайков, я встану с дивана, — прокомментировала пост в Instagram Азиза.

Подписчики пришли в восторг от образа, а некоторые добавили, что такое может себе позволить лишь сильная женщина.

Ранее Прохор Шаляпин разместил в Instagram своё фото без купюр. Певец нагишом лежит на постели, эпатируя публику. Поклонники оценили «шедевр», похвалив Шаляпина за идеальное тело и объяснили такое поведение вынужденным одиночеством певца в период изоляции. Многие выразили мнение, что лучше уж созерцать такую «картину», чем смотреть «на толстопузов в трусах», писал NEWS.ru.