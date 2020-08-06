Асмус вспомнила историю из детства, за которую ей до сих пор стыдно

https://static.news.ru/photo/ece3b3d6-d849-11ea-924e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам в Instagram о своём поступке, которого она стыдится уже 20 лет.

Случай, который вспомнила актриса, произошёл в детском лагере. 12-летняя Кристина приняла участие в конкурсе на лучший рисунок, хотя не умела рисовать.

Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова «совсем». Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась, — вспомнила актриса.

По словам Асмус, рисунок получился «крутым» настолько, что победил в конкурсе. Тогда она не решилась признаться, что победа отдана ей незаслуженно.

Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор... — подытожила артистка.

Как писал NEWS.ru ранее, актриса Кристина Асмус посетила офис Comedy Club в Москве, где работает её муж Гарик Харламов, с которым она решила развестись.