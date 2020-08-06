Асмус: «Приехала на работу к пока ещё мужу»

https://static.news.ru/photo/b7d87fd8-0c1a-11ea-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актриса Кристина Асмус посетила офис Comedy Club в Москве, где работает её муж Гарик Харламов, с которым она решила развестись.

Приехала на работу к пока ещё мужу. Но по своим делам, — призналась звезда в сторис Instagram.

Звезда сериала «Интерны» добавила, что приехала на примерку. Она будет участвовать в новом проекте. Однако не стала выдавать другие подробности.

Через некоторое время артистка выложила снимок в леопардовом сценическом костюме.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как в ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки Анастасии и сохранить дружеские отношения.

По некоторым данным, резидент Comedy Club уже закрутил роман со звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной.

Ранее NEWS.ru писал, что Асмус и Харламов отписались друг от друга в Instagram.