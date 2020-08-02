Асмус отреагировала на слухи о свадьбе Харламова

https://static.news.ru/photo/5feee7b0-d51b-11ea-8949-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: АГН Москва/Global Look Press

Кристина Асмус прокомментировала слухи о свадьбе супруга Гарика Харламова, с которым актриса подала на развод. Об это её спросил в Instagram один из подписчиков.

Сама актриса опубликовала пост о загруженности работой. Асмус поведала, что тратит много времени на съёмки, попросила фанатов не терять её из виду. В ответ один из подписчиков спросил, правда ли, что Харламов нашёл другую женщину и собирается на ней жениться в январе.

Да, а я подружка невесты, — отшутилась актриса.

О разводе пары комика и актрисы стало известно 22 июня. С тех пор неоднократно появлялась информация о новых романах актёра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус опубликовала провокационный ролик на тему своего развода с Гариком Харламовым. Актриса воспроизводит озвучивание постельной сцены.