«Артист мирового уровня»: публика оценила талант Змеи в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/5eca73c2-9b09-11eb-aa8b-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Артистка в костюме Змеи вновь произвела фурор на шоу «Маска», исполнив хит Кристины Агиллеры. В прошлом выпуске певицу раскритиковали за то, что она берёт «слишком простые» песни.

Исполнение отличалось артистизмом и демонстрацией незаурядных вокальных данных, которые заставили судей проекта, который идёт на телеканале НТВ , вскочить, а после на героиню полился нескончаемый поток комплиментов.

Члены жюри отметили и подвижность голоса артистки, и потрясающую постановку номера, и незаурядную энергетику, захватившую всех в зале.

Тимур Родригез высказался о том, что вот такими и должны быть номера, поставленные для Евровидения. Чтобы за рубежом потом копировали наших артистов и брали с нам пример, уверен музыкант.

Это артисты мирового уровня, которые так выступают и показывают себя на сцене! — прокомментировал выступление Змеи певец.

Регина Тодоренко, впечатлённая мощным напором артистки, призналась, что в своё время рвалась на концерт Агиллеры, и, попав на него, ушла через полчаса.

Я не почувствовала вот этой мощной энергетики, эмоций, впечатлений как сейчас, — рассказала телеведущая.

Филипп Киркоров по достоинству оценил артистичность героини в маске Змеи. Исполнитель отметил, что артистка, которая скрывается в этом костюме, с первого момента появления в шоу на публике держит свой образ и буквально живёт в нём.

Что касается имени героини, то судьи больше всего склонятся к тому, что под маской прячется Юлия Паршута. Но после очередного выступления героини возникла версия, что это может быть Полина Гагарина. Сама артистка в подсказках уже в открытую высказалась, что недавно снялась в кино, а за время участие в «Маске» успела написать две песни.

Разделились во мнениях и зрители. «Номер сильный и хороший, понравился, аж заслушалась«, «Паршута змея снова заворожила чертовка подколодная))», «Мне сегодня послышалось голос Елены Темниковой ,возможно под маской змеи Темникова ?», «Там точно Паршута. Снялась в кино,в фильме Майор гром. Сейчас идёт в кинотеатрах», «Полина Гагарина снялась в фильме Бывшие», спорят в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поэт и композитор Марк Тишман оказался в костюме Белого Орла на шоу «Маска». Артиста разоблачили в очередном выпуске проекта.