Андрей Рожков из «Уральских пельменей» решил подработать сварщиком

Андрей Рожков из шоу «Уральские пельмени» показал, чем занимается во время пандемии коронавируса, из-за которой в стране были отменены все массовые мероприятия.

По словам юмориста, он решил вспомнить прошлое и вернуться к истокам — стать сварщиком. Как пишет Teleprogramma.pro, когда-то Рожков действительно был сварщиком, поэтому такая работа ему не в новинку.

Возвращаемся к истокам. Кому надо сваривать — обращайтесь, — заявил он на видеозаписи, опубликованной на его странице в Instagram.

В подписи к ролику он также указал: «Сварщик Андрей ищет работу! Опыта никакого, зато позитивный!».

Видео вызвало массу положительных комментарием его подписчиков. Многие пользователи отметили, что «настоящий мужик может всё» и «Андрей нигде не пропадёт».

В настоящее время выступления «Уральских пельменей» из-за коронавируса отменены и, вероятно, не начнутся раньше осени.

Ранее NEWS.ru писал, что директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о финансовых проблемах своих коллег. Запашный поддержал слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что люди творческих профессий потеряли заработок из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. По его словам, одному дрессировщику сейчас приходится работать разносчиком еды в Москве.