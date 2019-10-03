https://static.news.ru/photo/103e5536-e61d-11e9-b537-fa163e074e61_660.jpg Роберт Де Ниро Фото: Фото: F Sadou/AdMedia/Global Look Press

Бывшая сотрудница Роберта Де Ниро Грэм Чейз Робинсон заявила, что актёр позволял себе «сексистские выражения» и называл её своей «офисной женой».

Она подала против артиста иск на $12 млн. По её словам, Де Ниро не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным.

В августе компания актёра подала иск против Робинсон на $6 млн, обвинив её в растрате денег и постоянном просмотре фильмов на рабочем месте, пишет Variety .

Ранее News.ru писал о том, что Де Ниро резко отреагировал на критику со стороны участников эфира телеканала Fox News, которая поступила в адрес артиста после его слов о президенте США Дональде Трампе. Он считает, что американского лидера нужно привлечь к ответственности, так как за ним необходимо следить.