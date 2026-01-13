Актриса Тарханова рассказала о сложностях жизни в большой семье Актриса Тарханова: в большой семье все траты увеличиваются в несколько раз

В большой семье все траты увеличиваются в несколько раз, рассказала «Леди Mail» актриса театра и кино, звезда сериалов «Измены» и «Обоюдное согласие — 2» Глафира Тарханова. Сейчас в семье артистки пятеро детей.

Большая семья — это большие расходы. Простая арифметика: у нас любая трата увеличивается в несколько раз, например отпуск или даже поход в кино, но я не жалуюсь, это круто, когда большая семья, скучно мне точно не бывает — ни на работе, ни дома, — рассказала Тарханова.

Актриса отметила, что в ближайшие несколько лет старшим детям предстоит поступление в вуз. По ее словам, образование требует дополнительных расходов.

Ранее бывшая жена режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна актриса Алена Хмельницкая призналась, что уже дважды стала бабушкой. Она поделилась, что отпраздновала свое 55-летие, находясь на отдыхе с семьей в Таиланде.