13 января 2026 в 10:37

Актриса Тарханова рассказала о сложностях жизни в большой семье

Актриса Тарханова: в большой семье все траты увеличиваются в несколько раз

Глафира Тарханова Глафира Тарханова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В большой семье все траты увеличиваются в несколько раз, рассказала «Леди Mail» актриса театра и кино, звезда сериалов «Измены» и «Обоюдное согласие — 2» Глафира Тарханова. Сейчас в семье артистки пятеро детей.

Большая семья — это большие расходы. Простая арифметика: у нас любая трата увеличивается в несколько раз, например отпуск или даже поход в кино, но я не жалуюсь, это круто, когда большая семья, скучно мне точно не бывает — ни на работе, ни дома, — рассказала Тарханова.

Актриса отметила, что в ближайшие несколько лет старшим детям предстоит поступление в вуз. По ее словам, образование требует дополнительных расходов.

Ранее бывшая жена режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна актриса Алена Хмельницкая призналась, что уже дважды стала бабушкой. Она поделилась, что отпраздновала свое 55-летие, находясь на отдыхе с семьей в Таиланде.

