Агутин резко ответил на слухи о бегстве из России

Леонид Агутин / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Леонид Агутин ответил на слухи об эмиграции из России, заявив, что никуда не уехал и не планирует. Музыкант опубликовал обращение к поклонникам в соцсетях, назвав недостоверной информацию о своём ПМЖ за рубежом.

Артист едко высказался о тех, кто воспринимает это тяжёлое время как свой шанс прославиться, «заработать очки и лайки».

Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю. Не хочу сам комментировать, вступать в полемику, оправдываться (ибо не в чем), суетиться и «метать бисер». А вот наши доброжелатели и единомышленники, достаточно хорошо знакомые с семьёй, не смогли терпеть, начитавшись всякого, — отметил певец.

Речь идёт о публикации в фан-группе артиста, в которой содержится опровержение о переезде артиста за границу. Агутин разместил эту страницу у себя в соцсети, добавив, что делает это из уважения к тем, «кого ранят фейки» о нём самом и его супруге Анжелике Варум.

Гастроли за границей певец отменять не собирается. Недавно он выступил на закрытой вечеринке в Дубае, а до этого провёл онлайн-концерт в США.

Ранее журналист Михаил Шахназаров резко высказался в адрес Макаревича после очередных реплик музыканта в адрес России. В своём шоу «Шах и мат» Шахназаров записал обращение к певцу.