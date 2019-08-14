https://static.news.ru/photo/ac5266d6-be7e-11e9-8263-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Ruslan Roschupkin/Global Look Press

Адвокат скончавшейся от онкологического заболевания певицы Жанны Фриске Юрий Нечаев считает, что подпись звезды в договоре с Русфондом, который собирал деньги на лечение знаменитости, была подделана.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Незадолго до этого благотворительная организация «Русфонд» собрала более 20 миллионов рублей на лечение певицы. После кончины исполнительницы её семья не смогла отчитаться о расходовании денег, поэтому организация подала в суд о взыскании средств и выиграла дело.

Юрий Нечаев считает, что Фриске не связывали договорные обязательства с Русфондом, так как подпись в документе была подделана. Она отличается от подписи в паспорте. Этот факт подтвердила также независимая экспертиза, передаёт Teleprogramma.pro .

Суд, куда обратился адвокат, отказался рассматривать заявление, а правоохранительные органы — возбуждать уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что Русфонд получил оставшуюся часть средств в рамках исковых требований о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске. Первую часть обязательств перечислили в мае 2019 года — 7,98 млн рублей, а 2 августа текущего года на счёт учреждения поступили ещё 13,6 млн рублей.