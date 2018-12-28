Как я был «женщиной» на «Дом 2»

https://news.ru/storage/news/005d05c1aa181a4652972c1de7dfdb92/e177913f-33bb-4092-8810-833bce420430_850.jpg Митя Алешковский/ТАСС эксклюзивы

Сотрудник News.ru рассказал о раскрутке известного телешоу

Проект телеканала ТНТ «Дом 2» можно либо любить, либо ненавидеть. В большей степени я сам отношусь ко второму разряду почитателей телестройки. Но стоит признать одно: равнодушным к нему остаться точно не получится. Почти за 13 лет существования передачи количество неравнодушных исчисляется миллионами граждан. Число выпусков телешоу перевалило за 15 тыс., а участников, попавших на «лобное место», — две тысячи человек. Это официальная статистика, но, как это обычно и бывает, «у медали есть две стороны», и вторая бывает подчас намного интереснее.

Шёл декабрь 2015 года. Москва кружилась в предновогодней суете, количество пробок на дорогах столицы росло в геометрической прогрессии, и только на «Дом 2» продолжали строить свою любовь.

Меня в то время занесло на ТНТ. Не знаю, нелегкая это или удачный поворот судьбы, но я — приверженец фатализма, а потому сей факт посчитал делом решённым. Тогда я совершенно не мог представить, во что выльется сие мероприятие. И уж тем более не мог подумать, что мне придется полностью изменить свое «я» во благо телеэфира.

Искусство перевоплощения

В то время руководству телеканала сильно не нравилась ситуация со статистикой посетителей официального сайта телепроекта. Количество порталов-двойников «Дома 2» росло как на дрожжах, а число пабликов в социальных сетях переваливало за сотни, и основная аудитория канала предпочитала обсуждать последние новости строительства именно там, совершенно игнорируя сайт телестройки. Именно тогда и было принято решение перетянуть большинство поклонников проекта из различных соцсетей на официальный сайт.

Скриншот dom2.ru

«Нам надо аккумулировать и подтянуть пользователей к себе», — была дана разнарядка сверху.

Сказано — сделано.

«Надо создать сообщество на сайте. Типа "Сплетни и слухи". Вести его будешь ты, — ткнув пальцем в меня, сказал мой непосредственный руководитель. — Правда, будет странно, если на сайте о последних слухах и сплетнях будет сообщать парень. Это определённо должна быть девушка. Придумай себе имя и образ».

Так появилась Маришка.

Тогда я даже не понимал, что ради этого мне придется полностью изменить свой образ мышления с мужского на женский, стать для пользователей злополучного и ненавистного тогда сайта той, которая будет им и подругой, и другом, и любовницей, и женой — простой, веселой, умной, неугомонной девчонкой, которая, как и сотни тысяч россиян, любит «Дом 2».

Имя: Маришка.



Год рождения: 1989.



Знак зодиака: Козерог.



Пол: женский.



Место рождения: Москва (Россия).



Рост: 175 см.



Семейное положение: без пары.



Образование: высшее.



Хотела бы попасть на Дом-2: да.



Дети: нет.



Занятость: работаю.



Род занятий: специалист.



Главная «строительница любви» вне стен «Дома 2». Любознательна, любопытна, незабываема.

Скриншот dom2.ru

Так красочно зазывала анкета, размещенная от лица Маришки на сайте. Начало было положено. Необходимо было выработать стратегию покорения пользователей сайта. Маришка — озорная, неугомонная, веселая, настоящая, любящая и любимая. Как соединить все эти качества в одном лице, пусть даже выдуманном? Задача была не из легких. Для воплощения идеи была создана группа «Слухи и сплетни», куда Маришка каждый день должна была сливать новости с телепроекта. Кто с кем переспал, кто кому вынес мозг, кто кого полюбил или разлюбил? Ради этого пришлось менять весь свой образ мышления: писать разбитные тексты, играть роль свойской и неугомонной кокетки для мужчин и ласковой подруги для женщин. Причем, все данные Маришки, а уж тем более ее посты на сайте настолько тщательно должны были быть продуманы, что любой виртуальный промах мог закончиться как для нее самой, так и для всего проекта сообщества смертью. Пусть и виртуальной.

«Так, я — девушка. Свойская девушка. Напишу пост, пусть даже с ошибками. Я же простая, обычная, свойская девушка», — так первое время приходилось каждый раз уговаривать себя.

За полгода работы в сообществе было опубликовано 367 постов, 150 пользователей подписались на него. Много это или мало? Для маленького, никому неизвестного и не раскрученного паблика это был своеобразный прорыв. А для человека, ставшего на время «Маришкой», — небольшое достижение.

Виртуальные романы

Со временем у моей виртуальной поклонницы «Дома 2» появились любимчики и любимицы.

С представителями сильной половины человечества приходилось флиртовать. Нелегко давались первое время фразы «мой сладкий мужчина», «настоящий и родной» — после каждой из них я ощущал себя не в своей тарелке. Но после пары-тройки месяцев общения многие её поклонники становились виртуальными рыцарями, готовыми ради любимой и в огонь, и в воду. Со многими из них дело уже шло к роману, но, как девушка приличная, «Маришка» не давала поводов распускать руки, а на всякие намеки «позвать замуж» отвечала с юмором. В такие моменты вспоминалась знаменитая фраза из фильма «В джазе только девушки»: «У каждого свои недостатки».

Скриншот dom2.ru

С девушками было проще.

«Привет, подруга, как жизнь, чего нового?» Достаточно немного внимания — и разговор уже становился свойским. Как дети? Чего нового на личном? Многим иногда порой так не хватает просто дружеского совета, участия, тепла и нескольких слов поддержки.

Кто вы, почитатели шоу «Дом 2»?

Спустя полгода виртуального труда «Маришке» уже не хотелось терять тех, с кем она подружилась.

За время работы в роли той, «которой никогда не являлся», я понял, что «Дом 2» стал своеобразной отдушиной для многих россиян. На работе достает начальник? Дела в личной жизни не клеятся? Одиночество? Стресс? Коллеги по работе достали? Для многих из них «Дом 2» — некая психологическая разгрузка. Обсудили вечером на кухне поведение участников, драки, склоки, непонимание — и вроде как полегчало. Выплеснули весь негатив на тех, кто находится по другую сторону экрана, — и вроде как уже на сердце хорошо. Большинство зависающих на сайте — адекватные, умные, воспитанные люди с прекрасным чувством юмора. Так ярко обсуждать действия участников телепроекта сегодня мало кто может. Порой, читая ту или иную остроумную ругань в адрес кого-то с телестройки, рука сама тянулась к клавиатуре, чтобы написать пару строк в ответ.

Скриншот dom2.ru

Но, как говорится, хорошее когда-нибудь заканчивается. В конце весны «Маришке» пришлось просто пропасть из поля зрения. Выпасть из виртуальной жизни сообщества. Она просто ушла в небытие. Внезапно появилась в жизни многих, внезапно из нее ушла.

Но, несмотря на уход, «Маришка» продолжала и продолжает жить в сердцах тех, для кого она стала на время другом, подругой, любовницей, женой. Последнее сообщение в адрес «Маришки» на сайте от поклонников датировано маем 2018 года. Прошло два года с момента ее внезапного исчезновения с сайта. Жалеет ли «Маришка» о том, что ей не удалось продолжить свое дело? В какой-то степени да. За время своего недолгого существования «Маришка» поняла, что настоящее не променяешь ни на какие ценности в жизни, что такой ненавистный «Дом 2» сплотил вокруг себя тысячи одиноких людей и стал для них некой отдушиной в этой непростой жизни. «Маришка» для многих из них всегда была, есть и будет. Пускай даже где-то там, далеко за виртуальным горизонтом.

Всегда ваша, Маришка