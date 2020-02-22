https://static.news.ru/photo/87eb707c-55b3-11ea-a808-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Палеогенетики из США обнаружили в ДНК денисовцев и неандертальцев следы более древней популяции людей. Об этом учёные рассказали в журнале Science Advances.

Отмечается, что скрещивания между предками неандертальцев и денисовцев и неизвестным подвидом человека происходили около 700 тысяч лет назад.

Нам удалось показать, что за сотни тысяч лет до этого и те, и другие контактировали с ещё более архаичной популяцией людей, которая первой заселила территорию Европы и Азии, — рассказали учёные.

При этом считается, что архаичный подвид гоминид, с которым скрещивались неандертальцы и денисовцы, отделился от общего древа эволюции человечества почти 2 млн лет назад.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате сексуального контакта с неандертальцами людям достался вирус папилломы. От них передались два самых опасных онкогенных вида из 600 существующих — HPV16 и HPV18. Эти штаммы могут спровоцировать образование рака шейки матки и половых органов. Чаще всего вирус передаётся половым путём.