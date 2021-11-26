Выявивший «омикрон» медик рассказал, как изменились симптомы

Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее заявила, что основными симптомами нового штамма коронавируса «омикрон» являются сильная усталость, высокая температура и учащённый пульс. По её словам, подозрение на мутацию вызвал тот факт, что за помощью обращались молодые пациенты, которые не проявляли традиционных симптомов COVID-19. Об этом сообщает The Telegraph.

Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме, — поделилась Кутзее.

Она добавила, что среди пациентов с признаками «омикрона» оказалось порядка двух десятков человек, у которых подтвердился коронавирус. Основную массу инфицированных составили здоровые мужчины, около половины из которых не прошли вакцинацию.

Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения Египта Хусам Абдель Гаффар заявил, что ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в стране не выявлено. По его словам, если новая вариация COVID-19 будет обнаружена у прибывающего в страну иностранца, он будет отправлен тем же рейсом обратно.

При этом он добавил, что если Каир является конечным пунктом назначения, то при наличии отрицательных результатов тестов прибывшие должны уйти на карантин на семь дней. Затем необходимо пройти повторный ПЦР-тест.