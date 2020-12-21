Во Франции создали медальон для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c41e7dc8-4397-11eb-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: moskitofree/instagram.com

Французские специалисты из компании, специализирующейся на борьбе с комарами и малярией, которую они разносят, изобрели и успешно испытали устройство, способное «маскировать» человека не только для насекомых, но и для вирусов.

Насекомые обычно находят нас по запаху. Молекулы, являющиеся его распространителями, можно осаждать из воздуха при помощи слабого электрического поля. Именно его генерирует небольшое приспособление в виде медальона, — сообщили в компании.

В рамках борьбы с пандемией коронавируса разработчики решили внести небольшое изменение в своё устройство. Они добавили в медальон аппарат для озонирования воздуха и некий минерал, название которого держат в секрете. Теперь он осаждает из воздуха вирусы, в том числе и SARS-CoV-2.

Устройство уже испытали в парижском Институте Пастера. В ограниченном пространстве аппарат за 10 минут очистил воздух от 94% штаммов вирусов. Устройство одобрили для массового производства, на медальоны уже появился большой спрос, сообщает «Ридус».

Компания собирает по 400 тысяч аппаратов ежемесячно из китайских комплектующих и продаёт по €79. Одного заряда батареи хватает на 20 часов работы медальона.

Как писал NEWS.ru, японские учёные из Университета Фукуоки пришли к выводу, что пластиковые экраны, надетые на лицо, не защищают от заражения коронавирусом. Они проанализировали движение потоков воздуха вокруг щитка, которое возникает при чиханье рядом инфицированного человека без маски, и доказали, что вирусы всё равно проникают под экран. Учёные уточнили, что если период вдоха человека, находящегося напротив чихающего, совпадёт с попаданием вихревого кольца в щиток, то он неизбежно вдохнёт заражённые частицы.