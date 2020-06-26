Вирусологи из Италии опровергли передачу коронавируса с помощью комаров

https://static.news.ru/photo/aa2ded3c-b7d2-11ea-bd79-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция не может передаваться с помощью комаров. Об этом заявили учёные из Национального института здравоохранения Италии.

Они заражали комаров COVID-19, а потом проверяли способен ли вирус к дальнейшему размножению. Оказалось, что передать вирус через насекомых невозможно.

Специалисты также сослались на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором утверждается, что кровососущие насекомые являются переносчиками коронавируса. Подчёркивается, что речь идёт не только об обычных комарах, но и о тигровых, которые распространяют лихорадку Денге и другие болезни, сообщает MedicalXpress.

NEWS.ru писал, что разработка вакцины от коронавируса потребует $31,3 млрд. Об этом заявили в ВОЗ. В настоящее время программа международного партнёрства по ускорению разработок средств для борьбы с COVID-19 ACT-Accelerator получила $3,4 млрд. Она была создана 24 апреля Евросоюзом, Францией и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Необходимые денежные средства пойдут на ускорение разработки, увеличение поставок и распределение 500 млн тестов на заболевание к середине следующего года. Также к этому сроку необходимо купить два миллиарда доз вакцин и провести 245 млн курсов лечения от коронавируса.