Вирусолог оценил смертность от коронавируса среди привитых и непривитых

Вирусолог Сергей Нетёсов сравнил процент смертности среди непривитых и вакцинированных граждан. Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ отметил, что люди на самом деле ждут от вакцины подвоха, пишут «Известия».
Россияне
Учёный напомнил, что от «Спутника V» ещё никто не умер, тем более, что это подтверждается результатами в тех странах, где применяется российская вакцина.
По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить, например, с дифтерией. А насчёт того, зачем ему убивать — не приписывайте ему разум. Ему не надо никого убивать, просто у части людей есть либо серьёзные заболевания, либо особенности иммунитета, из-за которых они от этой инфекции умирают, — отметил вирусолог.
Нетёсов также пояснил, почему ещё не появился препарат прямого воздействия на коронавирус. Для разработок и проверки лекарств нужны годы, объяснил учёный. А после пандемии у людей пропадает легкомысленное отношение к инфекциям и вакцинам.
Ранее сообщалось, что число заражений COVID-19 в мире составило 189 998 957 на утро воскресенья, 18 июля, сообщили в американском университете Джонса Хопкинса. С начала пандемии число погибших от COVID-19 и сопутствующих заболеваний достигло 4 082 349 человек.