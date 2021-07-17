Вирусолог оценил смертность от коронавируса среди привитых и непривитых

Вирусолог Сергей Нетёсов сравнил процент смертности среди непривитых и вакцинированных граждан. Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ отметил, что люди на самом деле ждут от вакцины подвоха, пишут «Известия».

Россияне опасаются побочных эффектов и отсроченных последствий, в то время как от коронавируса умирает 4% заболевших. При условии же хронических заболеваний эта цифра возрастает в три-четыре раза.

Учёный напомнил, что от «Спутника V» ещё никто не умер, тем более, что это подтверждается результатами в тех странах, где применяется российская вакцина.

По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить, например, с дифтерией. А насчёт того, зачем ему убивать — не приписывайте ему разум. Ему не надо никого убивать, просто у части людей есть либо серьёзные заболевания, либо особенности иммунитета, из-за которых они от этой инфекции умирают, — отметил вирусолог.

Нетёсов также пояснил, почему ещё не появился препарат прямого воздействия на коронавирус. Для разработок и проверки лекарств нужны годы, объяснил учёный. А после пандемии у людей пропадает легкомысленное отношение к инфекциям и вакцинам.

Ранее сообщалось, что число заражений COVID-19 в мире составило 189 998 957 на утро воскресенья, 18 июля, сообщили в американском университете Джонса Хопкинса. С начала пандемии число погибших от COVID-19 и сопутствующих заболеваний достигло 4 082 349 человек.