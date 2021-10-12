В израильской пустыне стартовал эксперимент по имитации жизни на Марсе

В израильской пустыне Негев начался международный эксперимент по симуляции жизни и работы на Марсе. В нём принимают участие шесть астронавтов из Израиля, Австрии, Германии, Испании, Нидерландов и Португалии. Об этом сообщает Times of Israel.

Эксперимент проходит в рамках программы исследований AMADEE Австрийского космического форума. Модель марсианской базы создали в кратере глубиной около 500 метров и шириной около 40 километров. Пятеро мужчин и одна женщина будут жить здесь до конца октября.

Геодезический купол, имитирующий базу астронавтов на Марсе, обеспечен системами жизнеобеспечения. В нём находятся исследовательское оборудование, солнечные батареи и антенны. Участники эксперимента будут три недели полностью изолированы от мира. За пределами станции они будут передвигаться только в скафандрах, а для более далёких путешествий им придётся использовать марсоход.

Организаторы экспедиции отметили, что выбранный район пустыни Негев похож на поверхность Марса. Благодаря этому специалисты смогут изучить разные аспекты деятельности на этой планете.

Ранее сообщалось, что собранные аппаратом Perseverance образцы марсианского грунта содержат следы воды. Анализ показал, что порода длительное время взаимодействовала с грунтовыми водами. Это открытие дало надежду исследователям найти признаки древней жизни на Марсе.