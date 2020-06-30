Учёные заявили об опасности редактирования гена эмбриона человека

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Эксперименты, в рамках которых человеческие эмбрионы модифицируют с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, показали, что такое вмешательство может привести к неприятным последствиям как в самом мете изменения ДНК, как и в его окрестностях.

Три исследования, посвящённые данному вопросу, обнародовали в июне на сервере препринтов bioRxiv, то есть пока они не прошли рецензирование. Но, если их объединить, можно получить представление о том, что риски вышеназванной процедуры недооценены. В ходе экспериментов уже выяснилось, что «ножницы» могут незаметно изменять отдалённые от места воздействия локусы ДНК, а теперь стало известно, что под угрозой находятся ближайшие окрестности точки вмешательства, включая её саму.

Новые данные могут стать причиной дебатов касающихся того, стоит ли рисковать, редактируя геномы эмбриона человека, ради победы над рядом генетических болезней. В отдельных случаях это может оказаться верным решением, однако дефекты, вызванные «ножницами», будут передаваться из поколения в поколение, и пока учёные не могут точно сказать, как это скажется на людях в будущем.

Если сравнить редактирование эмбрионов человека в репродуктивных целях с космическим полётом, то данные этих трёх исследований придётся сравнить со взрывом ракеты-носителя на стартовом столе,— отметил один из ведущих специалистов по CRISPR-Cas9, сотрудник Калифорнийского университета в Беркли Фёдор Урнов, который не участвовал ни в одном из трёх исследований.

Первые опыты с CRISPR-Cas9-редактированием состоялись в 2015 году. Начиная с этого момента несколько групп учёных со всего мира постоянно пытаются внести изменения в ДНК человека. Всех их работы строго регламентированы.

По словам биолога, специалиста по репродуктивным механизмам Мэри Герберт из Университета Ньюкасла, проведённые три исследования предлагают обратить внимание не на сам процесс CRISPR-Cas9-редактирования, а на то, что происходит с ДНК эмбриона после вмешательства, как она восстанавливается. Она считает, что перед тем, как приступать к редактированию генома, надо сформировать чёткую карту изменений, которые вносятся CRISPR-Cas9-редактированием в ДНК.

Изучением занимались исследователи во главе с Кэти Ниакан из Института им. Фрэнсиса Крика в Лондоне, группа во главе с исследователем стволовых клеток Дитером Эгли из Колумбийского университета в Нью-Йорк и учёные возглавляемые биологом-репродуктологом Шухратом Миталиповым из Орегонского медицинского университета в Портленде.

Все три группы занимались модифицированием геномов эмбрионов только ради научных целей, не подразумевая их развитие в плод. Они установили, что изменения в ДНК случаются во время восстановления: в большинстве случаев разрез затягивается с ошибкой, может начаться перетасовка букв генома, также часть хромосомы может исчезнуть при ремонте.

Как считает Фёдор Урнов, новые работы показали, как на CRISPR-Cas9 реагируют человеческие эмбрионы, тогда до этого эксперименты проводились в основном на мышах, при этом разные типы клеток могут по-разному реагировать на редактирование.

Мы не можем относиться к этим результатам как к случайности,— подчеркнул он.

Учёный отметил, что новые данные — это очень серьёзное событие в мире науки, передаёт «Коммерсант».

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