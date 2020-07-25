Учёные выяснили, что муравьи могли бы спасти мир от пандемий

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Старший преподаватель школы биологических наук в Университете Бристоля в Великобритании Натали Строймейт заражает колонии муравьёв смертельными патогенами и изучает их реакцию.

Она пришла к выводу, что для таких социальных насекомых, как муравьи, борьба с болезнью может быть непростой задачей. Муравьи-работники постоянно обмениваются между собой жидкостью, кроме того, у большинства видов муравьёв присутствует интенсивное движение в гнездо и из него.

По словам поведенческого эколога Ребеки Розенгаус, изучающей поведение социальных насекомых в Северо-Восточном университете в Бостоне, насекомые живут в «очень ограниченном пространстве». Многие организмы являются патогенами, которые проникают в колонию подобно чуме. Однако такое случается редко, и большие колонии способны ограничивать распространение инфекции. Одна заражённая особь может вернуться в колонию и никого не заразить.

Именно этот вопрос изучает Розенгаус и другие исследователи.

Эколог из швейцарского государственного исследовательского университета ETH Zurich Пол Шмид-Хемпель, в свою очередь, изучая пчёл, задался вопросом: могли ли патогенные микроорганизмы стать тем, что сформировало саму эволюцию насекомых?

Что касается муравьёв, то учёные выяснили, что они собирают противомикробные смолы и распределяют их вокруг своих гнёзд и довольно часто занимаются как самолечением, так и групповым лечением.

Как ранее писал NEWS.ru, укусы комаров не могут стать источником заражения человека коронавирусной инфекцией. К таким выводам пришли учёные, проанализировав неспособность COVID-19 размножаться в трёх обычных видах этих насекомых.