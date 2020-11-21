Учёные узнали, что помогает снизить скорость старения клеток

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Специалисты из Тель-Авивского университета (ТАУ) и Медицинского центра Шамир выяснили, что сеансы гипербарической оксигенации (ГО) в барокамере способны приостановить процесс старения у пожилых людей, которые не страдают от тяжёлых соматических заболеваний.

Такие выводы были получены по итогам изучения процесса насыщения тканей организма кислородом под высоким давлением у людей преклонного возраста.

По словам руководителя проекта, профессора Медицинской школы Саклера и Школы нейробиологии Сагол ТАУ Шаи Эфрати, который провёл эксперимент совместно с директором Центра гипербарической медицины Сагол, доктором медицины Амиром Хаддани, команда учёных вела многолетние наблюдения за состоянием организма пенсионеров, проходящих лечение в барокамере с высоким давлением кислорода.

Главная задача исследования — обратить вспять два процесса, вызывающих старение организма человека — замедление укорочения теломер (окончания хромосом, с которых начинается деградация ДНК. — NEWS.ru) и снижение накопления старых и повреждённых клеток в теле человека, — пояснил он.

Эфрати сообщил, что в ходе исследований было установлено, что после ряда сеансов оксигенации фиксировалось удлинение теломер на 38% и уменьшение присутствия стареющих и повреждённых клеток на 37%. Это, отметил профессор, рассматривается командой как значительный успех.

Специалисты проанализировали влияние гипербарической оксигенации на организм человека при различных показателях давления кислорода в барокамере. Было отмечено улучшение работы головного мозга, даже у тех, кто перенёс в прошлом инсульты либо травмы головного мозга.

Основная задача выполнена — своим исследованием мы показали, что оксигенация в состоянии остановить процесс старения и в некоторой степени обратить вспять этот неприятный, но естественный процесс, — подчеркнул исследователь.

Эфрати также рассказал, что в настоящее время все учёные мира занимаются вопросом сохранения теломер, осознавая, что это залог продления жизни. По его словам, полученная ими информация указывает на то, что процесс старения можно замедлить либо обратить вспять.

Он добавил, что продлить молодость можно при помощи занятий спортом, здорового образа жизни, социальной активности и правильного питания, однако этого недостаточно. Профессор уточнил, что только три месяца сеансов в барокамере позволили удлинить теломеры со скоростью, которая превышает любые доступные в настоящее время мероприятия, передаёт Aging.

Как писал NEWS.ru, ранее дерматолог и косметолог Станислав Арканников сообщил, что предотвратить преждевременное старение кожи можно с помощью комплекса витаминов — A, E и C.