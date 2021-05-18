Учёные испытают вакцину от астмы на людях

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Вакцина от астмы успешно прошла этап доклинических испытаний на животных, результаты опытов опубликованы в журнале Nature Communications. Работающие над препаратом учёные готовятся протестировать вакцину на людях-добровольцах.

Препарат разрабатывается сотрудниками французского Университета Пастера. Результаты первых тестов показали , что вакцина генерирует антитела против воспалительных молекул, ответственных за тяжёлое течение астмы.

В ходе исследований учёные установили, что у примерно 50% астматиков проявляется избыточная выработка в дыхательных путях двух воспалительных молекул — IL-4 и IL-13. Их блокировка привела к снижению тяжести течения болезни и восстановлению функции лёгких. Опыты на мышах показали, что разрабатываемая вакцина способна провоцировать выработку антител к этим молекулам в течение года после иммунизации.

Если следующий этап испытаний окажется удачным, новый препарат сможет помочь миллионам людей. Учёные предполагают, что вакцину можно будет использовать не только для профилактики, но и для лечения. Впрочем, до поступления препарата в гражданский оборот могут пройти годы.

Ранее израильские учёные выявили, что больные бронхиальной астмой менее склонны к заражению COVID-19. Причины этой закономерности ещё предстоит установить.