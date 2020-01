По словам учёных, каждая такая заражённая клетка может производить тысячи носителей новых вирусных частиц. Университет готов предоставить результаты своей работы другим учёным, у которых нет доступа к штаммам вируса, чтобы вместе найти путь борьбы с ним, пишет Bloomberg.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq