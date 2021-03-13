Учёные нашли сходство между людьми и странными существами со дна океана

https://static.news.ru/photo/6725865e-8418-11eb-aca8-96000091f725_660.jpg Фото: Ryan Somma/wikimedia.org

Специалисты из Смитсоновского национального музея естественной истории изучили ископаемые следы, оставленные эдиакарской биотой. Эти древние существа обитали около 550 млн лет назад на дне океана.

Как отметили учёные, если взглянуть на них, то они настолько странные и разные, что их трудно отнести к современным категориям живых организмов. При этом исследование показало, что у этих организмов очень много общих черт с человеком. В частности, у них были обнаружены рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются животными, в том числе человеком.

Кроме того, эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы, пишет UCR News.

Ранее уфолог рассказал, чем пришельцы отличаются от россиян. Как рассказал в беседе с NEWS.ru директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров, различий между россиянами и пришельцами много, в частности, они отличаются энергетикой.

При этом эксперт отметил, что есть черты, которыми представители внеземных цивилизаций очень похожи на нас. По его мнению, понятия этики и совести для внешнего космоса первостепенны и именно это в выгодном свете приближает россиян к пришельцам, в отличие от других народов.