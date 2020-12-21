Самый большой в мире айсберг раскололся

https://static.news.ru/photo/21f863a8-42b4-11eb-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили, что самый крупный в мире айсберг A-68a раскололся на две части.

Об этом сообщает Live Science. Специалисты считают, что раскол был вызван столкновением с мелководьем, которое начинается в нескольких километрах от береговой линии Антарктиды. Последние несколько дней айсберг вращался по часовой стрелке, перемещая одну из своих сторон ко дну.

A-68a откололся от шельфового ледника в июле 2017 года. Площадь айсберга до разделения составляла 4200 квадратных километров. В последнее время объект быстро разрушался, на нём появлялись трещины, вокруг скапливались обломки льда. Отдельные отколовшиеся куски были настолько большими, что за ними требовалось наблюдать отдельно из-за потенциальной опасности для судоходства.

Учёные опасаются, что айсберг может перекрыть живущим на острове Южная Георгия пингвинам и тюленям доступ к пище. Если A-68a застрянет, то он может до десяти лет оставаться на одном месте.

Как передавал NEWS.ru, в начале декабря пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли самый большой в мире айсберг с воздуха. Сделанные фото позволят экспертам спрогнозировать поведение айсберга в ближайшие месяцы.