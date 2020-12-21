Самый большой в мире айсберг раскололся

Учёные из Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили, что самый крупный в мире айсберг A-68a раскололся на две части.
Об этом
A-68a откололся от шельфового ледника в июле 2017 года. Площадь айсберга до разделения составляла 4200 квадратных километров. В последнее время объект быстро разрушался, на нём появлялись трещины, вокруг скапливались обломки льда. Отдельные отколовшиеся куски были настолько большими, что за ними требовалось наблюдать отдельно из-за потенциальной опасности для судоходства.
Учёные опасаются, что айсберг может перекрыть живущим на острове Южная Георгия пингвинам и тюленям доступ к пище. Если A-68a застрянет, то он может до десяти лет оставаться на одном месте.
Как передавал NEWS.ru, в начале декабря пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли самый большой в мире айсберг с воздуха. Сделанные фото позволят экспертам спрогнозировать поведение айсберга в ближайшие месяцы.