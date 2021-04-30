Российские исследователи сымитировали полёт на Луну

https://static.news.ru/photo/22ac6ae2-a9a7-11eb-8caf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН завершил эксперимент «Эскиз», имитирующий полёт на Луну, рассказал журналистам ТАСС руководитель отдела организации Марк Белаковский.

По его словам, после завершения исследования один день уйдёт на медико-биологическое освидетельствование, а вечером 30 апреля все участники поедут домой.

В 11:30 экипаж вышел из посадочного модуля. Командир экипажа сдал рапорт руководителям проекта. Полностью выполнена программа научно-исследовательских и технико-операционных исследований, экипаж чувствует себя хорошо, — рассказал он.

Эксперимент стартовал 16 апреля и длился две недели. Шестерых членов экипажа поместили в небольшое пространство размером 8–12 метров. В помещении были расположены спальные места, рабочие места с большим количеством научного оборудования, а также санузел.

За время исследования его участники условно долетели до Луны, вышли на «лунную поверхность» и вернулись обратно. Их деятельность вне корабля проводилась с использованием виртуальной реальности.

Целью эксперимента было изучение раннего периода адаптации людей к сложным условиям. Учёные смотрели, как люди взаимодействуют в условиях скученности и насколько это отражается на их психоэмоциональном состоянии.

Накануне научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный сообщил, что учёные из России планируют доставить на Луну робота МАРФА для сбора образцов грунта.

По его словам, доставить робота можно будет вместе с посадочным аппаратом, после чего он отсоединится, соберёт образцы и поместит в аппарат. При этом возвращать его на Землю необязательно.